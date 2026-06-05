Sosyal medyadan tanışıp gitti yaşadıklarına inanamadı: Önce darbedilip sonra gasbedildi!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 30 yaşındaki Murat K. sosyal medyada tanıştığı 20 yaşındaki Melisa S.'nin daveti üzerine gittiği evde darbedilirken, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarı da gasbedildi. Melisa S.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

2 Haziran tarihinde saat gece 03.00 sularında meydana gelen olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Denizli'de yaşayan Murat K. ile Melisa S., bir süre önce sosyal medyada tanıştı.

ÖNCE DARBEDİLİP SONRA GASBEDİLDİ

İddiaya göre Murat K., Melisa S.'nin davetiyle Aydın'da bulunan bir eve geldi. Aynı zamanda uyuşturucu partisi yapılan evde, Murat K., Melisa S. ve 7 kişi bir süre vakit geçirdi. Ardından Murat K., 8 kişi tarafından darbedildi, sonra da cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarı gasbedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Murat K., şüphelilerin elinden kaçarak kendi imkânlarıyla hastaneye gidip tedavi oldu, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Murat K.'nin şikayeti sonucunda İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Melisa K. ile Emrah V., Kemal S., Fecri S., Osman Berk O., Muhammet D., Namık K., ve Fuat Z.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin Murat K.'ye ait kredi kartıyla yüksek miktarlarda alışveriş yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)