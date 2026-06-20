Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanmıştı: Saldıroğlu'nun beraati kesinleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Burak Saldıroğlu hakkında, 8 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşımı gerekçe göstererek iddianame düzenlemiş. İddianamede, paylaşımda adı geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakiminin “hedef gösterildiği” ileri sürülmüştü.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Saldıroğlu tarafından yapılan paylaşımın “hedef gösterme” suçu kapsamına girmediğine hükmeden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı vermişti. Mahkemenin kararının ardından Cumhuriyet savcısı ve paylaşımın yapıldığı dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in vekili istinaf başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, yerel mahkeme kararında usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirtti.

Sadırlıoğlu söz konusu davada beraat kararının kesinleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.