Son Dakika | Twitter (X) çöktü mü? Kullanıcılar neden ulaşamadı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te 18 Eylül Cuma günü bazı kullanıcıların erişim ve bağlantı sorunları yaşadığı bildirildi. Kullanıcı raporlarına göre platforma girişte güçlük, akışın yenilenmemesi, gönderilerin görüntülenememesi ve paylaşım yapılamaması gibi farklı sorunlar ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA KULLANICI SORUN YAŞADI

Yaşanan aksaklıkların ardından çok sayıda kullanıcı, X’in genelinde bir problem olup olmadığını araştırmaya başladı. Bağımsız kesinti takip platformu Down for Everyone or Just Me’nin verilerine göre 18 Eylül’de X’e ilişkin kullanıcı bildirimlerinde artış yaşandı ve platformda yaklaşık bir saatlik bir kesinti kaydedildi.

Sorunun bazı bölgelerde farklı şekilde hissedildiği görülürken, erişim problemlerinin platformun tüm kullanıcılarını aynı anda etkileyip etkilemediği konusunda farklı raporlar bulunuyor. Bağımsız izleme servislerinden bazıları ise 18 Eylül’de yaptıkları kontrollerde X’in yeniden çalışır durumda olduğunu bildirdi.

X'E NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Kullanıcıların karşılaştığı sorunların kesin nedeni konusunda X tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yaşanan aksaklığın teknik altyapı, sunucu kaynaklı problemler veya bölgesel bağlantı sorunlarından hangisinden kaynaklandığı netlik kazanmış değil.

Erişim sorununun ardından platformun hizmetleri yeniden kullanılabilir hale gelirken, bazı kullanıcıların bağlantı problemlerinin devam edebildiği yönünde bildirimler de yer aldı. Platformdaki erişim durumunun bölge, bağlantı ve kullanılan cihazlara göre değişebileceği belirtiliyor.