Son dakika | Özkan Yalım yeniden ifade verecek
Son dakika haberi... Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek.
NELER OLMUŞTU?
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamış, yapılan incelemeler sonucunda Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.
