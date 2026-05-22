Son dakika | Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 11.00’de Genel Merkez’de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Özel, saat 14.00’te Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

"BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN NÖBETTEYİZ, DİRENİŞTEYİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara ilişkin dün partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yaptıkları için suçlu görüldüklerini vurgulayan Özel, "Bize, 'Ekrem'i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara'ya dön, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.' diyorlar. Ben, partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuğunda oturmak için mücadele ediyorum ve reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum" demişti.

CHP Genel Merkezi önünde toplananlara da seslenen Özel, "Elbette örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisini kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.