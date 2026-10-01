Son Dakika | Otogaz fiyatlarına peş peşe ikinci zam

Akaryakıtta zam dalgası devam ediyor. Otogaz fiyatlarına yönelik ikinci zam geldi. Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,63 TL zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı 24 saatte peş peşe ikinci kez zamlandı.

ZAM GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımına göre, yeni fiyat artışı gece yarısından itibaren uygulanacak. Otogaz kullanan araç sahiplerinin ödeyeceği litre fiyatı, yapılan 4,63 TL’lik zamla birlikte yükselmiş olacak. Söz konusu artış, otogaz fiyatlarına getirilen ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

Otogazdaki yeni fiyat düzenlemesinin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacağı belirtildi. Böylece akaryakıt istasyonlarında otogaz için uygulanacak fiyatlar, yapılan ikinci zam sonrasında değişecek.

24 SAATTE İKİ AYRI ZAM: KÜMÜLATİF ARTIŞ 6,08 TL’Yİ BULDU

Otogaz fiyatlarındaki olağanüstü tırmanış iki ayrı maliyet kaleminin üst üste binmesiyle gerçekleşti. 1 Ekim itibarıyla litre başına 1,45 TL zam yapıldı. Hemen ardından bu gece yarısından (2 Ekim 00.00) itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 63 kuruşluk ilave bir zam kararı alındı.

Her iki artışın birleşmesiyle birlikte LPG otogazın litre fiyatı 24 saatlik zaman dilimi içinde kümülatif olarak net 6 lira 8 kuruş artmış oldu.