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Son dakika | Maltepe'de inşaatta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Ekipler müdahale ediyor.

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Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Siyah dumanlarla gökyüzünü kaplayan yangın paniğe neden oldu.

Son dakika | Maltepe'de inşaatta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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