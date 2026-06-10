Son dakika | Maltepe'de inşaatta yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Ekipler müdahale ediyor.
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Maltepe'de bir inşaatın dış cephesinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Siyah dumanlarla gökyüzünü kaplayan yangın paniğe neden oldu.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi