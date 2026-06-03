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Son dakika | LGS giriş yerleri açıklandı

Son dakika haberi... MEB: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları'na İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı.

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Son dakika | LGS giriş yerleri açıklandı
Son Güncelleme:

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.

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FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGELERİ 3 HAZİRAN'DA TESLİM EDİLECEK

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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