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Son dakika | Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı

Son dakika haberi... Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

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Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında minibüse çarptı.

Son dakika | Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı - Resim : 1

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17 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Son dakika | Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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