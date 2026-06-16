Son dakika | Kırşehir'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı
Son dakika haberi... Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
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Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında minibüse çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi