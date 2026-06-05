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Son dakika | Kağıthane'de ambulans devrildi

Son dakika haberi... Kağıthane'de motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ambulans

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu oluşan bölgede, ekiplerin devrilen ambulansı kaldırma çalışması sürüyor. (AA-DHA)

Son dakika | Kağıthane'de ambulans devrildi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Ambulans
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