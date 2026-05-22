Son dakika | CHP'den İstanbul'da yürüyüş kararı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kameralar karşısına geçen İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'un 39 ilçesinde, ilçe başkanlıklarının belirleyeceği adreslerde eş zamanlı basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştireceklerini duyurdu. Çelik, gün boyunca İstanbul İl binasında siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve sendikaları ağırladıklarını belirtti.

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve bileşen partilerin de kuruma destek ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Çelik, heyete teşekkürlerini iletti. Özgür Çelik, hukuki ve siyasi tartışmaların odağındaki sürece işaret ederek, "Hep söylediğimiz bir şey var; mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir, mesele demokrasi meselesidir, adalet meselesidir, anayasal düzen meselesidir" ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFETİ SUSTURMAYA ÇALIŞAN BİR İKTİDAR AKLIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özgür Çelik'in ardından sözü devralan DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, muhalefeti ve ana muhalefeti susturmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "En son durum olarak da baktığımızda CHP'ye yönelik yapılan bu tutumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.

"SEÇİMLERİN VE KONGRELERİN GEÇERLİLİĞİ KALMADI"

DEM Parti olarak Türkiye'de demokrasinin, demokratik bir cumhuriyetin inşasını ve her siyasi partinin kendi iradesiyle ülkeyi yönetmesini savunduklarını vurgulayan Çınar, gelinen aşamada seçimlerin ve siyasi partilerin kongrelerinin geçerliliğinin kalmadığına dikkat çekti.

Çınar, "Bir Türkiye karanlık tablosuyla karşı karşıyayız. İşte biz bu toplumu dizayn etmeye çalışan ve aynı zamanda iktidar aklının siyasi partileri dizayn etmeye çalışan bu zihniyetine karşı durmak için hep birlikte mücadelemizi yürüteceğiz" sözleriyle siyasete müdahale girişimlerine karşı ortak mücadele mesajı verdi.