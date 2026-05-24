Son Dakika! Çanakkale’de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var...
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaza meydana geldi.
Yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu yaşanan kazada, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesinin Yıldıran mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.
Şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya devrilen otobüs, birçok yolcunun yara almasına yol açtı.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi