Son dakika | Ankara'da alçı fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Oğulbey Mahallesi Ankara-Konya Karayolu üzerinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluştu. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi