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Son dakika | Ankara'da alçı fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberi... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Oğulbey Mahallesi Ankara-Konya Karayolu üzerinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı.

Son dakika | Ankara'da alçı fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 1

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Son dakika | Ankara'da alçı fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 3

Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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