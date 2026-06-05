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Son dakika | ALES sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından yapılan duyuruda ALES sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Son dakika | ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) açıklandığını duyurdu.

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sınav

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

ALES

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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