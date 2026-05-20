Son Dakika | Aksaray'da askeri araç devrildi: Yaralılar var
Son dakika haberi... Aksaray'da askeri aracın devrildiği kazada 2 personel yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Konya’dan Kayseri'ye giden askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı 2 personel, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
