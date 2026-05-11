Halk TV Türkiye Siverek'te gelincik masalı: Her yer kırmızıya büründü, manzarayı görmek için kilometrelerce yol gittiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mayıs ayıyla birlikte açan gelincikler, tarlaları uçtan uca kırmızıya bürüdü.

Yağışlı geçen kış ve ilkbaharın ardından her zamankinden geniş alanlara yayılan gelincikler, doğaya canlılık kattı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu güzergahındaki tarlalarda yoğun şekilde görülen gelincikler, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar ve doğaseverler, kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çektiriyor.

Kent merkezinden de çok sayıda kişinin geldiği bölgede gelincik tarlaları, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bazı ziyaretçiler aileleriyle vakit geçirirken, fotoğrafçılar gün batımında oluşan manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

4 yıldır Siverek'te görev yapan öğretmen Zeynep Rukiye Yağcı, "İlk defa böyle bir manzara görüyorum, buranın festivali yapılmalı" dedi. (AA)

Adana'dan gelen Fatma Yener de daha önce pek çok çiçek festivali gördüğünü ancak Siverek'teki manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.

