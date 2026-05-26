Şişli'de iş yeri önünde silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay, saat gece 02.00 sularında Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak’ta meydana geldi.

RESTORANIN CAMLARI KIRILDI

İş yerinin önünde bulunan kişiye kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı, saldırı sırasında kurşunların isabet ettiği restoranın camları ise kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı, ve saldırının yaşandığı sokağı geçici olarak trafiğe kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından iş yerinin önünde delil çalışması yapıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sokak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)