Şiddet gördüğünü sosyal medyadan paylaştı: Eski eşine dayak atıldı!

Zonguldak'ta öğretmenlik yapan kadın Elif U., boşandığı eşinden hala şiddet görmeye devam ettiğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Daha sonra bunun üzerine kadının ağabeyi eski eniştesini dövmek için çalıştığı stadyuma giderek dayak attı. O anlar, cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.

Zonguldak'ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U., Haydar E., ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 1,5 yıl önce boşandı.

BULUŞUP ŞİDDET UYGULAMIŞ

Alınan bilgilere göre, Haydar E. 29 Mayıs tarihinde oğlu ile görüşmek isteyerek Elif U. ile buluştu. Ardından Elif U.'ya sözlü ve fiziksel şiddette bulundu.

Olayın ardından kadın eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Elif U., şiddet gördüğü bilgisini sosyal medya hesabından da paylaşarak, darp izi bulunan eski fotoğraflarını paylaştı.

Elif U. yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditlere almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum."

ESKİ EŞİNE TEKME TOKAT DAYAK ATILDI

Paylaşılan fotoğraflarda Elif U.’nun vücudunun çeşitli yerlerinde görülen morluklar olduğu görüldü. Fotoğraflar sosyal medyada birçok kişi tarafından ‘Elif U. yalnız değildir’ etiketiyle defalarca paylaşıldı.

Daha sonra Elif U.’nun ağabeyi S.U. ve yanındaki kişiler spor eğitmenliği olarak çalışan Haydar E.’nin dün akşam saatlerinde çalıştığı iş yeri Kemal Köksal Stadyumu’na gitti. Orada, tarafların arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından S.U. ve yanındakiler Haydar E.’yi tekme tokat dövdü. O anlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi. Haydar E. aldığı darbeler ile bayılıp yere düştü ve döven grup tarafından tekmelenmeye devam etti. O sırada araya güvenlik personelleri girerek kavgayı ayırdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ardından kavganın ihbar edilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haydar E., sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından S.U., oğlu ve 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)