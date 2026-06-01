Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda, akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışması 2'nci gününde sürüyor.

Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer 2 gündür aranıyor

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, dün saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu.

ARKADAŞLARININ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alptekin’in bulunması için bölgede arama yapan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi. Ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
