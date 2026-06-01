Serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer 2 gündür aranıyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda, akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışması 2'nci gününde sürüyor.
Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, dün saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu.
ARKADAŞLARININ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Alptekin’in bulunması için bölgede arama yapan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi. Ekipler, sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. (DHA)
