Şehit uzman çavuş Mustafa Can toprağa verildi

Konya’nın Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Can, yaklaşık 10 gün önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların müdahalesine rağmen Can’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Önceki gün şehit düşen Uzman Çavuş Can’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Mustafa Can için Erdemli’de bulunan Ulu Cami’de askeri tören düzenlendi. Törene Can’ın ailesinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mahmut Yörüksoy ve Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut katıldı. Törende ayrıca çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

LİMONLU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Ulu Cami’de düzenlenen törenin ardından şehit Mustafa Can için cenaze namazı kılındı. Namazın tamamlanmasının ardından Can’ın cenazesi, Erdemli ilçesindeki Limonlu Mezarlığı’na götürüldü. 25 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Can, burada düzenlenen defin işleminin ardından toprağa verildi. (DHA)