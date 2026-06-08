Sarıyer’de trafikte araçtan silah gösterdi! Oyuncak çıktı
Sarıyer’de seyir halindeki araçtan silah gösteren 23 yaşındaki E.K., ihbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Olay, dün Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler araç plakasında yaptıkları incelemede sürücünün E.K. olduğunu tespit etti.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Kimliği belirlenen E.K., ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı silaha yönelik incelemede ise silahın oyuncak olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan E.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi