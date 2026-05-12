Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu tahliye edildi

Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıyer'de Bahçeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Süleyman K. idaresindeki İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından ses gelmeye başladı.

25 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Şoför, aracı durdurarak otobüsteki yaklaşık 25 yolcuyu tahliye etti. Kısa süre sonra motor kısmından yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Şoförün müdahalesine rağmen büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, otobüs ise demir yığınına döndü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , İETT yangınına ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

12 Mayıs 2026 tarihinde (bugün) Sarıyer İlçesi Merkez Mahallesi, Su Deposu Durağı Mevkiinde 59RK hattında görev yapan İETT aracımızın motorunda bir yanma meydana gelmiştir. Araç güvenli bir alana park edilerek yolcular tahliye edilmiştir ve etkilenen herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır. Yapılan ilk incelemede aracın tüm bakımlarının zamanında ve eksiksiz olarak yapıldığı belirlenmiş, kesin sebep için detaylı idari ve teknik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

