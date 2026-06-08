Şarampole devrilen araç can aldı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 35 yaşındaki Yakup Berk şarampole devrilen hafif ticari aracın içinde yaşamını yitirdi, sürücü Orhan Z. ise yaralandı.

Sabah saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Orhan Z.'nin sürücülüğündeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Orhan Z. ile araçta bulunan Yakup Berk'in yaralandığı belirlendi.

Ambulans ile yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilmesinin ardından Yakup Berk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)