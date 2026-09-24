Şap alarmı: Ekipler sahada

Türkiye’nin çeşitli illerinde görülen şap hastalığına karşı Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Köy köy, çiftlik çiftlik dolaşan ekipler, Iğdır’daki 120 binden fazla büyükbaş hayvanın aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiye kadar 60 binden fazla büyükbaş hayvanın aşılandığı kentte, yıl sonuna kadar 100 binden fazla hayvanın aşılanması hedefleniyor. Melekli beldesinde bir çiftlikte yürütülen aşılama çalışmalarına eşlik eden Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, farklı hayvan hastalıklarına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Tingiş, "Üreticilerimizle beraberiz. Sürekli istişare halindeyiz. Özellikle son zamanlarda şap hastalığına karşı, brusellaya karşı ve değişik zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında üreticilerimizin aşılarını yaptık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Özellikle hastalığın yayılmasını minimuma çekip ilimizde hastalık çıkışını en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şap hastalığı nedeniyle bazı bölgelerde hayvan pazarlarının kapatıldığını belirten Tingiş, Iğdır’da hastalığın önüne geçebilmek amacıyla tedbirlerin artırıldığını ifade etti.

ÜRETİCİLERDEN AŞILAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Melekli’de hayvancılık yapan üreticiler de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin aşılama çalışmalarından memnun olduklarını söyledi. Bir üretici, kendilerine bildirilen program doğrultusunda ekiplerin çiftliklerine gelerek hayvanlarını aşıladığını belirterek, "Ne zaman siparişimiz olduysa o zaman gelip aşılarını da vuruyorlar. Aşısız geçmiyoruz. Şu anda hayvanların da sıhhat durumu yerinde. Sağlıkçıların sayesinde herhangi bir şikayetimiz yok. Yalnız biraz pazar sıkıntımız var. Hayvan biraz düşük gibi. Maliyet de yüksektir. Yetkililerden bunun giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. (ANKA)