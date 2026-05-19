Samuray kılıçlı kadına müdahale görüntüleri tartışma yarattı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde, kılıçla kendisine ve ailesine zarar veren 33 yaşındaki Türkan Ç.'ye polis ekiplerinin müdahale ettiği görüntüler tartışma yarattı. Türkan Ç., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Aydın’da yaşanan olayda, elinde samuray kılıcı bulunan bir kadına polis ekiplerinin müdahale anları ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kadının elindeki kılıç alındıktan sonra arkadan yaklaşarak sert bir hamleyle yere yıkması ve kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiği anlar tartışma yarattı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi.
Türkan Ç.'nin kılıçla kendisine ve ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipleri karşısında gören Türkan Ç., elindeki kılıçla sokağa çıkarak bir süre polise direndi.
Polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen kılıcı bırakmayan Türkan Ç., polislerin biber gazı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kollarında derin kesikler olan Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)