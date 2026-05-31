Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bonzai yapımında kullanılacak sentetik kannabinoid hammaddesi, skunk ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada, E.Y. (25) isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

TUTUKLANDI

Aramada, yaklaşık 61 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 183,54 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi sıvısı, 171,2 gram skunk, beze emdirilmiş halde 1676 içimlik 8,88 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid hammaddesi ile 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

