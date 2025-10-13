Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık yeniden tutuklandı

Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık yeniden tutuklandı
Yayınlanma:
Kamu kurumları yöneticilerinin, elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişinin yargılandığı davada hakkında tahliye kararı verilen 5 sanık savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin görülen davanın duruşması 10 Ekim'de Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nda görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın e-imza soruşturmasında 2 ayrı iddianame düzenlendi. İlk dosyada 134, ikinci dosyada 65 şüpheli olmak üzere 199 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyaları birleştirdi.

Sanıklar, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yargılandı.

Son Dakika | E-imza skandalında tutuklu kalmadı!Son Dakika | E-imza skandalında tutuklu kalmadı!

TUTUKLU SANIK KALMAMIŞTI

Mahkeme tutuklu beş sanığın tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Tahliye kararı verilen isimler arasında, şebekenin başında geldiği ileri sürülen tutuklu ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen, Narkotik başkomiseri adına sahte kimlik çıkaran Mıhyeddin Yakışır da yer aldı.

TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR YENİDEN TUTUKLANDI

Haklarında tahliye kararı verilen Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
Türkiye
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
İstanbul ve Gazze artık kardeş şehir
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!
CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!