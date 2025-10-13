Sahte diploma davasında tahliye edilen 5 sanık yeniden tutuklandı
Kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin görülen davanın duruşması 10 Ekim'de Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nda görüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın e-imza soruşturmasında 2 ayrı iddianame düzenlendi. İlk dosyada 134, ikinci dosyada 65 şüpheli olmak üzere 199 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyaları birleştirdi.
Sanıklar, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yargılandı.
Son Dakika | E-imza skandalında tutuklu kalmadı!
TUTUKLU SANIK KALMAMIŞTI
Mahkeme tutuklu beş sanığın tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.
Tahliye kararı verilen isimler arasında, şebekenin başında geldiği ileri sürülen tutuklu ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen, Narkotik başkomiseri adına sahte kimlik çıkaran Mıhyeddin Yakışır da yer aldı.
TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR YENİDEN TUTUKLANDI
Haklarında tahliye kararı verilen Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.