Ruslar 'sıcak denizler'den vazgeçti: Yeni rotaları şaşırttı

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışmaların ardından ortaya çıkan yoğun göç hareketi, dördüncü yılın sonunda Rus vatandaşlarının tercih ettiği ülkelerde değişim yaşandığını ortaya koydu. İlk dönemde yoğun şekilde tercih edilen Türkiye’de ikamet maliyetlerinin yükselmesi ve ekonomik koşulların zorlaşması, ülkedeki Rus nüfusunun azalmasına neden oldu. Göç hareketinin yönü ise giderek Avrupa ülkelerine çevrildi.

Haziran 2026 verilerine göre Türkiye’de geçerli oturma izni bulunan Rus vatandaşlarının sayısı 75 bin 900’e geriledi. Bu sayı, 2023 başında ulaşılan zirve seviyesinin yaklaşık yarısına karşılık geldi. Son bir yıllık dönemde ise Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşlarının yüzde 11’den fazlasının ülkeden ayrıldığı görüldü.

AVRUPA'DA RUS VARLIĞI ARTTI

Türkiye’de Rus nüfusunda düşüş yaşanırken Avrupa genelinde Rus diasporasının varlığında artış kaydedildi. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ikamet iznine sahip Rusya vatandaşlarının sayısı son dört yılda yüzde 13,6 yükselerek 876 bin 600’e ulaştı.

Almanya, 218 bin Rus vatandaşıyla Avrupa’da ilk sırada yer aldı. Akdeniz ve sıcak iklim kuşağında bulunan İspanya, Kıbrıs, Fransa ve Portekiz ise Rus vatandaşlarının yeni rotaları arasında öne çıktı. İspanya’daki Rus nüfusu yüzde 61 artarak 116 bin 800’e yükseldi. Kıbrıs’ta Rus nüfusu 2,5 katına çıkarken, Portekiz’de ise 3,5 katına ulaştı.

DOĞU AVRUPA'DA DÜŞÜŞ

Avrupa’daki göç hareketinin tüm ülkelerde aynı yönde gerçekleşmediği görüldü. Letonya, Estonya ve Çekya gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinde oturum iznine sahip Rus vatandaşlarının sayısında düşüş yaşandı. Buna karşılık AB dışındaki Sırbistan, Kazakistan ve Ermenistan gibi Avrupa ve bölge ülkelerinde Rus nüfusundaki yüksek artış eğilimi devam etti.

Çatışmaların ilk döneminde ağırlıklı olarak Rusya’nın sınır komşularına yönelen göç hareketi, dördüncü yılın sonunda farklı bir görünüm kazandı. Türkiye’den kademeli çıkışların yaşandığı süreçte, Rus vatandaşlarının Avrupa’nın sıcak iklimli ülkelerine yönelik yerleşim hareketinin belirginleştiği görüldü.