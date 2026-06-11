RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6 televizyon kanalına yüzde 1 idari para cezası verdi. Halk TV’de yayınlanan 'Para Siyaset' adlı programda İbrahim Kahveci ve İsmail Saymaz’ın olası seçim senaryolarını anlatırken yaptıkları 'Türkiye’de seçimlerin olmayabileceğine dair endişe var' yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle de kanala, 'gerçeklik ve doğruluk' ilkesinin ihlali gerekçesiyle oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası verildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, SZC TV'ye cezanın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilişkin açıklamaları nedeniyle "toplumda kanaat oluşumunu engelleme" gerekçesiyle verildiğini belirterek, "RTÜK’ün ülkenin ana muhalefet liderinin iddia ve değerlendirmeleri karşısında Adalet Bakanı’nın avukatlığına soyunması, kurul tarihinde bir ilk olarak kayda geçti" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul'un 6 televizyon kanalına verdiği para cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taşcı, şunları kaydetti:

"RTÜK bugünkü Üst Kurul toplantısında, SZC televizyonuna röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ilişkin 'Kriptolu telefon var aranızda, Erdoğan'la kriptolu telefonla görüşüyor. Düşün, bütün yargı süreciyle ilgili bilgiyi kriptolu telefonla veriyor. Buradan Sayın Erdoğan duymadıysa, ihbar ediyorum. Erdoğan'la kriptolu telefondan yarısı doğru yarısı yalan birçok beyanat verdiğini, kendi ağzından talimat aldığını, örneğin ‘Efendim şunu yapalım mı’; o da 'tabii tabii' dediğini, bunları kayda aldığını, ‘yarın bana bir şey yapamazlar, Erdoğan'ın sesini kaydediyorum.’ Net. Bu kadar açık söylüyorum. Bunlar yok diyorlarsa, çıksınlar, yok desinler' değerlendirmeleriyle 'toplumda özgürce kanaat oluşumunu engel' olunduğu savıyla kanala oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası verildi.

HALK TV'YE YÜZDE 1 İDARİ PARA CEZASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiaları karşısında Adalet Bakanı’nın açıklama, düzeltme, tekzip benzeri yasal yollar kullanılabilecekken, RTÜK’ün siyasiler arasındaki tartışmaya taraf olup, pozisyon alması dikkat çekti. RTÜK’ün ülkenin ana muhalefet liderinin iddia ve değerlendirmeleri karşısında Adalet Bakanı’nın avukatlığına soyunması ve 'siyasi kurum' gibi hareket etmesi de kurul tarihinde bir ilk olarak kayda geçti. Halk TV’de yayınlanan 'Para Siyaset' adlı programda İbrahim Kahveci ve İsmail Saymaz’ın olası seçim senaryolarını anlatırken yaptıkları 'Türkiye’de seçimlerin olmayabileceğine dair endişe var' yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle de kanala, 'gerçeklik ve doğruluk' ilkesinin ihlali gerekçesiyle oy çokluğuyla yüzde 1 idari para cezası verildi.

"GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA CEZALAR OYBİRLİĞİYLE VERİLDİ"