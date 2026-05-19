Resmi Gazete'de yeşil operasyonu: Bir gecede devasa ormanlık alan yok oldu

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Türkiye genelinde birçok ilde sınır değişikliğine gidilirken, en dikkat çeken illerden biri yine Muğla oldu.

Karar doğrultusunda özellikle Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki bazı parseller artık orman sınırları dışında değerlendirilecek.

Muğla’daki toplam alan yaklaşık 45 bin 819 metrekareyi buluyor.

Kararın özellikle turizm bölgelerinde uygulanması dikkat çekti. Fethiye’nin Patlangıç Mahallesi ile Marmaris’in Çamlı ve Çetibeli mahallelerinde yapılan düzenlemeler, ilerleyen süreçte yapılaşma ve kullanım değişikliği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

YENİ İMAR BASKILARI YARATABİLİR

Kararda ayrıca, orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde Hazine taşınmazının Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edileceği belirtildi. Ancak çevre örgütleri ve bazı yurttaşlar, özellikle kıyı bölgelerinde alınan kararların uzun vadede yeni imar baskıları yaratabileceği görüşünde.

Benzer düzenlemelerin daha önce de farklı illerde yapıldığına dikkat çekilirken, “orman vasfı dışına çıkarma” kararlarının özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında giderek daha sık gündeme gelmesi yeni bir çevre tartışmasını da beraberinde taşıyor.