Polisten kaçarken sokakta oynayan çocuğu rehin aldı!

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde 48 yaşındaki Muhammet Bal, akrabası Ahmet Bal'ı vurdu. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bal'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ

'Kasten öldürme’, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından kaydı bulunan cinayet şüphelisi Muhammet Bal'ın saklandığı adres, 3 gün sonra polis tarafından tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bal'ın saklandığı Yusuf Kılıç Mahallesi'nde adrese bugün baskın yaptı. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı.

ÇOCUĞU REHİN ALDI

Polisin takibi sırasında sokakta oynayan İ.A.’yı silahla rehin alan şüpheli, bir süre direndi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Kurtarılan İ.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisini emniyete götüren polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.(DHA)