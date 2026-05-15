Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kaçarken kaza yaptı

Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, takip sırasında kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanırken, havaya açılan uyarı ateşi sırasında bir polis memuru yaralandı.

Devriye polis ekipleri, gece saatlerinde Küçükçekmece'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı.

Takip sırasında 2'nci Hürriyet Caddesi'nde kaza yapan şüpheliler, bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin havaya açtığı uyarı ateşi sırasında bir polis memuru bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

