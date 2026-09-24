Polis ekipleri gözlerine inanamadı: Tam 25 ton etiketsiz incir ele geçirildi

Aydın’da gıda güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir incir işletmesine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Köşk ilçesindeki bir işletme denetlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan toplam 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi.

25 TON ETİKETSİZ ÜRÜN BULUNDU

Ekiplerin işletmede gerçekleştirdiği çalışma sırasında ele geçirilen kuru incirlerin etiketsiz olduğu belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olarak belirtilen 25 ton kuru incire el konuldu. Operasyonun, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

İŞLETME SAHİBİNE 236 BİN TL CEZA

Operasyonun ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından işletmeyle ilgili işlem yapıldı. İşletme sahibine, 5996 sayılı Kanun kapsamında “Kayıtsız Faaliyet Göstermek, Hijyen Kurallarına Uymamak, Etiketsiz Ürünü Piyasaya Sürmek” suçlarından 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

Köşk ilçesindeki işletmede gerçekleştirilen çalışma sonucunda, etiketsiz kuru incirlerin tespit edilmesiyle ilgili idari süreç de başlatılmış oldu. (DHA)