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Platonik aşk kabusa döndü: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

Adana’da 28 yaşındaki Ramazan S., platonik aşk beslediği 27 yaşındaki Nursel S.’yi sokak ortasında bıçaklayıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.’yi takip edip, sokakta durdurdu.

Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Platonik aşk kabusa döndü: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Platonik aşk kabusa döndü: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı - Resim : 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Platonik aşk kabusa döndü: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı - Resim : 4

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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