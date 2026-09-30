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Pes dedirten hırsızlık! Geldi, baktı, beğendi, çaldı...

İstanbul Kadıköy'de mağazanın önüne gelen kadın, mağazanın önündeki valizleri incelemeye başladı. Hoşuna giden bir valizi çalan kadın olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Kadıköy’de bir mağazanın önünde yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy'de Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir mağazada meydana yaşanan hırsızlıkta, mağazanın önüne gelen bir kadın burada bulunan valizleri incelemeye başladı. Bir süre mağazanın önündeki valizlere bakan kadın, beğendiği bir valizi eline alarak uzaklaştı.

ÇEVRESİNİ KONTROL ETTİKTEN SONRA UZAKLAŞTI

Kadın, eline aldığı valizi bir süre inceledikten sonra çevresini kontrol etti. Ardından valizi alarak mağazanın önünden uzaklaştı. Kadının valizle birlikte bölgeden ayrıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının valizi aldıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

Hırsızlıkta son nokta: Seç, beğen, çal!Hırsızlıkta son nokta: Seç, beğen, çal!

EKSİK VALİZİ KAMERA KAYITLARINDAN FARK ETTİLER

Bir süre sonra mağaza sahipleri, valizlerden birinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mağaza sahipleri, valizin bir kadın tarafından alındığını tespit etti. Kamera kayıtlarında, mağazanın önüne gelen kadının valizlere baktığı, beğendiği valizi eline aldığı, çevresini kontrol ettikten sonra da valizi alarak iş yerinin önünden uzaklaştığı görüldü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hırsızlık Kadıköy
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