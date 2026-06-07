Park halindeki motosiklete otomobil çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin çarptığı park halindeki motosiklette bulunan 24 yaşındaki Çetin Coşkun ile 21 yaşındaki Semih Özer hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde meydana gelen kaza, Tokat- Reşadiye D 100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleşti. Reşadiye yönünden Niksar yönüne giden 24 yaşındaki C.Y.F. sürücülüğündeki otomobil, yolun sağ kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada motosiklette bulunan 24 yaşındaki Çetin Coşkun ile 21 yaşındaki Semih Özer ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 35 yaşındaki F.K. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar arasından Çetin Coşkun ile Semih Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ ARAÇ GÖRÜLDÜ

Kazadan sonra polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede başka bir aracın sanayi kavşağında sola sinyal verip ardından ani manevrayla sağa dönerek kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. Öte yandan o aracın ehliyetsiz sürücüsü 20 yaşındaki A.O.T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)