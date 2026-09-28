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Paraları boyunlarına dolayıp halay çektiler

Mersin’de düzenlenen bir düğünde, Siirt ve çevresinde tanındığı öne sürülen ve Baykara aşireti ismiyle bilinen bir aile takılan paraları boyunlarına sararak halay çekti.

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Sosyal medyada son dönemlerde sık sık gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Siirt ve çevresinde tanınan aileler arasında yer aldığı öne sürülen Baykara aşiretinin Mersin’de düzenlenen düğün merasimi, garip görüntülere sahne oldu. Düğüne ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi.

HALAY SIRASINDA BOYUNLARINA PARA ASTILAR

Düğünde kaydedilen görüntülerde, davetlilerin ve damadın boyunlrına sardıkları deste deste banknotlarla halay çektiği görüldü. Halay sırasında davetlilerin boyunlarına asılı paralar dikkat çekerken, kutlamanın devam ettiği anlarda banknotların davetlilerin üzerlerinde bir kaç tur atacak kadar dolandığı görüldü.

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Halay sırasında gerçekleştirilen boyuna defalarca para dolayıp halay çekme işlemi sosyal medyada oldukça ilgi çekerken kullanıcılaardan çeşitli yorumlar aldığı görüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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