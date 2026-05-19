Özgür Özel'den 19 Mayıs mesajı: Cumhuriyet ateşi sönmez
CHP Lideri özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, " Cumhuriyet Ateşi sönmez! O ateş; gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin
Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının üzerinden 107 yıl geçti.
sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı.
ÖZGÜR ÖZEL: CUMHURİYET ATEŞİ SÖNMEZ
"Cumhuriyet Ateşi" isimli bir kitabın içeriğinin yer aldığı videoyu paylaşan Özel, "Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler" dedi.
Özel'in paylaşımında, "Cumhuriyet Ateşi sönmez! O ateş; gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.
