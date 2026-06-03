Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Özel klinikte reçete skandalı! Uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç yazmış

Özel klinikte reçete skandalı! Uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç yazmış

Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçete eden tutuklu psikiyatri uzmanı Doktor F. K., 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Özel klinikte reçete skandalı! Uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç yazmış

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor F. K'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F. K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Özel hastanede skandal ihmal: 17 günlük bebek kuvözde yandıÖzel hastanede skandal ihmal: 17 günlük bebek kuvözde yandı

"AMACIM İNSANLARI İYİLEŞTİRMEKTİ"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F. K., daha önceki duruşmalardaki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. İfadesinde, “Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen WhatsApp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu” dedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu F. K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Doktor Uyuşturucu Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro