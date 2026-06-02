Otomobilin çarptığı cip çiğ köfteciye girdi!

İstanbul Avcılar'da gerçekleşen kazada otomobil, caddede dönüş yapan cipe hızla arkasında gelerek çarptı. Kazadaki hızın etkisiyle cip savruldu ve yol kenarında bulunan çiğ köfte dükkanına girdi. Kaza sırasında sürücüler hafif yaralandı, iş yerinde ise ağır oluştu.

Dün akşam saat gece 23.45 sularından meydana gelen olay, Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi girişinde yaşandı.

ARAÇ KÖFTECİYE GİRDİ

Alınan bilgilere göre, yol üzerinden caddeye dönüş yapan cipe, arkasından gelen otomobil hızla gelerek çarptı. Ardından hızın etkisiyle cip sürücünün kontrolünden çıkarak bariyeri aştı ve yol kenarında bulunan çiğ köfte dükkânına girdi.

İhbar edilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı, ardından sağlık ekipleri yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti. İddiaya göre kaza köfte dükkânının kapalı olduğu saatte meydana geldi, bunun üzerine iş yerinde ağır hasar gerçekleşti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından kazanın gerçekleştiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı öğrenmesinin ardından çiğ köfteci Güven Badrut, iş yerine geldi.

Hasarın büyük olduğunu ve zor şartlarda açtığı iş yerini tekrar kurması için sürenin uzun olacağını anlattı. Kazaya karışan kişilerin ise kendisiyle irtibata geçmediğini belirtti. (DHA)