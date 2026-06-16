ÖSYM duyurdu: YÖKDİL başvuruları başladı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), akademik kariyer hedefleyen kişilerin dil yeterliliğini ölçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır.

YÖKDİL NE İŞE YARAR?

Bu sınavdan alınan puanlar temel olarak şu alanlarda kullanılır:

Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans ve doktora programlarına giriş başvuruları.

Akademik Kadrolar: Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik unvan başvuruları.

Doçentlik Başvuruları: Üniversite doçentlik kadroları için gereken dil şartının sağlanması.

TUS / DUS: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları.