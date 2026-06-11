ÖSYM duyurdu: e-YDTS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Mayıs'ta yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

E-YDTS NEDİR?

e-YDTS, ÖSYM tarafından uygulanan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil becerilerini ölçen ve uluslararası standartlarda geçerli bir sertifika sunmayı hedefleyen bilgisayar tabanlı bir sınavdır.