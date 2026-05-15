ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek. (AA)

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ya da son sınıfta eğitimine devam eden adayların, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlayabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. DGS’nin temel amacı, ön lisans mezunlarına lisans eğitimine geçiş imkanı sunarak akademik kariyerlerini devam ettirebilmelerini sağlıyor.

