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Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi

İstanbul Kartal’da ormanlık alanda cesedi bulunan ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edilen Osman Oruç cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Oruç’un öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon irtibatı olduğu öğrenildi.

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Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi
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Kartal, Yakacık Mahallesi ağaçlık alanda 26 Mayıs'ta ormanlık alanda bir ceset bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Osman Oruç adlı kişiye ait olduğu tespit edilen cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

KATİL YAKAYI BÖYLE ELE VERDİ

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Osman Oruç’un öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon irtibatı olduğu tespit edildi.

Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi - Resim : 1

ŞÜPHELİNİN OSMAN ORUÇ'U TARTAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Polis öldürülen Osman Oruç’un cep telefonu kayıtlarını inceleme altına alırken, yüzlerce saat güvenlik kamerası da incelendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Osman Oruç’un öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon irtibatı olduğu tespit edildi.

Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi - Resim : 2

Kaza sanılıyordu, cinayet çıktıKaza sanılıyordu, cinayet çıktı

Bu gelişme üzerine ikilinin ortak cep telefonu sinyalinin alındığı Sultanbeyli Gölet Parkındaki kameralar incelendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde Osman Oruç’un Erkan K. ile buluştuğu görüldü.

Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi - Resim : 4

Görüşme sırasında Erkan K.’nın Osman Oruç’u tartakladığı ve bir otomobile doğru götürdüğü belirlendi.

Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi - Resim : 5

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Erkan K., Üsküdar’da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin olay günü Osman Oruç’u tartaklamadığını, aralarında şakalaştıklarını iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Boynu kırılarak öldürüldü cesedi ormana atıldı! Katil yakayı böyle ele verdi - Resim : 6

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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