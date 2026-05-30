Okullarda 7 basamaklı güvenlik önlemi: Bakan Çiftçi duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukları her türlü risk ve tehlikeye karşı korumayı hedeflediklerini belirterek, “7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı” modelini hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Çiftçi, El Cezire (Al Jazeera) televizyonuna yaptığı açıklamada suça sürüklenen çocuklar ve okullarda alınacak önlemlere değindi.

Çocukları sadece sokaktaki tehditlerden korumakla yetinmediklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Onları dijital radikalleşmeden, çeteleşmeden, şiddet kültüründen, yalnızlıktan, umutsuzluktan ve suç örgütlerinin sahte cazibesinden korumak istiyoruz. Bu ülkenin çocukları suç örgütlerinin, uyuşturucunun ve dijital çetelerin ağına düşmeyecek.

“7 BASAMAKLI OKUL GÜVENLİĞİ KALKANI' ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

"Onlar emeğin, vicdanın, bilimin, inancın ve umudun çocukları olacak. Bu anlayışla okul güvenliğini de yeniden ele alıyoruz. Okulu bir garnizon gibi görmüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü sağlıklı bir okul iklimini güçlendirmektir. Güvenli okul sadece kamera, devriye veya kapıdaki tedbirle sağlanmaz. Güçlü rehberlik, psikolojik destek, aile koordinasyonu, dijital farkındalık ve davranışsal erken uyarı sistemi de bu işin ayrılmaz parçalarıdır. Bu çerçevede ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz. Risk ve tehdit analizi, fiziki güvenlik, davranışsal erken uyarı, psikososyal destek, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, kurumlar arası iş birliği ve kriz farkındalığı eğitimi bu modelin ana başlıklarını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Çocukları korumak konusunda ailelere büyük iş düştüğünü belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yani çocuklarımızın etrafına sadece fiziki bir güvenlik çemberi kurmuyoruz; psikolojik, dijital ve toplumsal bir güvenlik kalkanı da oluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla, ailelerle, okul yönetimleriyle, rehberlik birimleriyle, kolluk kuvvetlerimizle ve ilgili bütün kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz.