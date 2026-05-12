Okullara 65 bin güvenlik görevlisi alımı için teklif TBMM’ye sunuldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda alınan önlemler sıkılaştırıldı. Kamuoyu ve muhalefet bu önlemlerin neden zamanında yapılmadığını sorup hükümete eleştirilerini en üst perdeden yöneltti.

OKULLARA 65 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN TEKLİF SUNULDU

Son TV'de yer alan habere göre Meclis'e, MEB'e bağlı okullar için 81 ilde 65 bin güvenlik görevlisinin alınması planlanıyor. Sunulan teklife göre bu kapsamda görevlendirilecek personeller memur kadrosunda görev alacak.

ÖNCELİK ESKİ JANDARMA VE UZMANLARA

Sunulan kanun teklifinde dikkat çeken detay ise personel alımlarında öncelik oldu. Buna göre görevinden ayrılmış olan uzman jandarma ve erbaşlara öncelik verilecek. Ayrıca başvuranlarda;

En az 7 yıl görev yapmış olmak

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

Görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması

Güvenlik soruşturmalarından olumlu sonuç almak

GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Alınacak / görevlendirilecek güvenlik personellerinin görev tanımı da netleşti. Sunulan kaunn teklifine göre bu tanımlar şu şekilde:

Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek,

Öğrenci ve öğretmen güvenliğini sağlayacak,

Acil durum ve kriz anlarında koordinasyonu yönetecek,

Okul çevresindeki güvenlik tedbirlerini uygulayacak.

Bunların yanı sıra özel okullarda da güvenlik personelleri bulundurma zorunluluğunun da getirilmesi planlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE ÖNERMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, 21 Nisan tarihli grup toplantısında okullarda güvenlik sorunları için CHP'nin sunduğu çözümü hatırlatmıştı:

"75 bin okul hemşiresi, 65 bin güvenlik görevlisi dedik. Okuldaki hijyen için 75 bin hemşirenin, güvenlik için en az 65 bin güvenlik görevlisinin gerektiğini söyledik.

Bu güvenlik görevlileri kendi gençlik kollarından topladıkları bir takım yapılar gibi değil. Bu ülkede görev almış, silahlı mücadele eğitimi almış, kanunda da 7 yıl çalıştıktan sonra başka bir kamu grubuna geçeceklerdir denen uzman çavuşlar"

CHP'NİN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın, okullara 65 bin güvenlik görevlisi ve 100 bin hizmetli alınmasını öngören kanun teklifi, AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis gündemine alınmamıştı. Özçağdaş, "Maalesef öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın güvenliğini sağlayamıyoruz" dedi.