Halk TV Gündem Oğlu annesini bıçakladı: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir anne oğlu tarafından bıçaklandı. Daha sonra ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu annesini bıçakladı. Kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı, daha sonra annesini bıçaklayan kişi kendisine de zarar verdi.

Olay, ilçenin İntizam Mahallesi Kayak Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre anne A.S. ile oğlu İ.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüdü ve İ.S. annesini bıçaklayarak yaraladı.

ÖNCE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Ardından A.S'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ağır yaralandıktan sonra, sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İ.S., kendini bıçakladı ve evin önünde bulunan park halindeki bir araca zarar verdi. İ.S. polis ekiplerine karşı da bir süre direndi.

Daha sonra ekipler tarafından etkisiz hale getirilen İ.S, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor, ayrıca İ.S'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. (AA)

