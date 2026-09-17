Öcalan'ın evinden 'Ailem Güvende'ye... Özgür Özel'den kritik sözler!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Arayış'tan Murat Aksoy'a konuştu. Özel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptırılan konutla ilgili olarak, “Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır. Yani biz bu tartışmada Demirtaş'ın evine, eşine, ailesine kavuşmasıyla ilgiliyiz” ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, "Ailem Güvende" ismi verilen ve LGBTİ+ bireyleri hedef alan operasyonun uygulanış açısından anayasanın ihlali olduğunu ifade etti.

Gündeme dair pek çok konuda açıklamada bulunan Özel'in gerçekleştirdiği söyleşiden öne çıkanlar şöyle:

"-Son günlerde 'Ailem Güvende' adıyla operasyon başladı. Aynı anda pek çok ilde gözaltı, tutuklama ve sosyal medya hesapları kapıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Şuradan başlayayım. Öncelikle fevkalade özensiz yürütülen bir operasyon. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durum ile karşı karşıyayız. Yapılan operasyonun nasıl sonuçlar doğuracağı hiç düşünülmeden, son derece özensiz bir süreç var karşımızda.

Bakıyorsunuz kimlere operasyon yapılıyor. Mesela sadece doktorların üye olabildiği cinsel sağlıkla ilgili derneklere, sadece uzman hekimlerin üye olabildiği cinsel yönelim konusunda faaliyet gösteren derneklere, HIV ile mücadele yani AIDS ile mücadele eden derneğe operasyon yapılıyor. Yine operasyon yapılanlar arasında ailelerin dayanışma dernekleri dahi var. Dahası bunların tamamına ahlaksızlık, müstehcenlik suçlamaları yöneltiyorlar.

Bu operasyonlar bir gerçeği görmezden gelmek istiyor olabilir ama bu o gerçeği ortadan kaldırmaz sadece gözden kaybolur. Ve gözden kaybolduğu yerde, her türlü haksızlık, hukuksuzluk, sağlıksız durumlar ortaya çıkar.

-Bu operasyonu Adalet Bakanı yürütüyor görünüyor. Bu hukuka uygun mu?

Çok doğru bir nokta. Mesela 18 ilde eş zamanlı operasyon yapılıyor. Normalde bir savcı bunları koordine eder ve operasyonlar eş zamanlı yapılır. Burada karar suç işlendiği yönünde şüphesi olan savcılıktadır. Ama bu operasyonun yapılmasına Adalet Bakanlığı karar veremez. Bu olursa yürütme olan Adalet Bakanı, bağımsız olan yargı yetkisini kullanmış olur. Şu da var…

"YÜRÜTMENİN YARGIYA TALİMATI ANAYASA İHLALİDİR"

-Buyrun…

Adalet Bakanı bu operasyonlarla ilgili 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına yargı yetkisinin kullanılması yönünde talimat yollayamaz. Adalet Bakanı, illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına idari genelge de yollayabilir ama yargı yetkisinin kullanılmasına yönelik talimat yollayamaz. Bunun yapılması Adalet Bakanlığı'nın anayasayı da ayaklar altına alması, anayasayı yok saymasıdır.

Her şeyden önce Adalet Bakanlığı bir yürütme kurumu. Bakanlık yürütmenin bir kurumu, bakan da, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir bakan. Cumhuriyet Başsavcılıkları ise yargı kurumu. Yürütme, yargıya yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili talimat veremez.

Evet, Adalet Bakanı, Cumhuriyet Başsavcılarına genelge yollayabilir. O genelge yargı yetkisi ile ilgili değildir. İdari işlerle ilgili olabilir. Örneğin işte Adalet Saraylarının güvenliği ile ilgili olabilir, temizliği ile ilgili olabilir, hakimlerin savcıların uymaları gereken kurallarla ilgili olabilir. Ama siz yargı yetkinizi şu yönde kullanacaksınız diye talimat veremez. Bu olduğunda olan, yürütmenin yasamaya talimatı olur ki, bu anayasaya aykırıdır.

"HUKUK DEVLETİ ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA"

-Bu operasyonda olan bu mu?

Bu ve bu yüzden hukuk devleti tamamen ortadan kalkmış durumda şu anda. Hukuk devleti ortadan kalkınca hiç kimsenin bir güvencesi kalmaz.

Özetle bu son operasyonda üç boyut var sorun olan. Bir yapılan operasyon, operasyonla hedef alınan kurumlar. Bu kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadele ile ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var.

İki, gazeteciler ve hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi bir erişim engeli konulması var.

Üç, Cumhuriyet Başsavcılarına yürütme tarafından verilmiş yargı yetkisinin kullanımı ile ortaya çıkan anayasaya aykırılık var.

-Bu operasyon demokratik siyasete de müdahale anlamına gelir mi?

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, keyfilik bağlımda ve anayasaya aykırılık bağlamında, evet.

"HER BİRİSİ ÖNEMLİ DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARI"

Ne yapacaksınız buna karşı?

Bu hukuksuzlukları topluma anlatmak kadar Meclis’te de çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Bakın 18 Şubat’ta süreç konusunda ortak bir metin kabul edildi. Ve o metnin bir bölümü de atılması gereken demokratikleşme adımları. Ki bunların hayata geçirilmesi konusunda yasal bir düzenlemeye gerek yok.

O raporun altına herkesin imzası var. O rapor, siyasi tutukların yani Demirtaş'ın sorununu çözüyor, Gezi tutuklarının sorununu da çözüyor. Hakkında Anayasa Mahkeme Kararı olanların Can Atalay’ın sorununu da çözüyor. Hakkında AİHM Kararı olan Kavala'nın sorununu çözüyor. Bunların her birisi önemli demokratikleşme adımları. Herkesin imzasına sahip çıkması, gereğini yapması lazım.

Biz 1 Ekim'den sonra bu konuda Meclis’te var gücümüzle, komisyonda olup altında imzası olan herkesin imzasına sahip çıkıp, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinin mücadelesini vereceğiz. Kaldı ki, hayata geçmesi için hiçbir düzenlemeye ihtiyaç olmayan maddeler var. Sadece Anayasaya, AYM ve AİHM Kararlarına uymak yeterli.

"DEMİRTAŞ’IN EVİNE AİLESİNE KAVUŞMASINI KONUŞALIM"

Süreç dediniz, İmralı’da Öcalan’a villa, Bahçeli’nin deyimiyle 250 Mt2 bir ev yapılmış…

Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine, Demirtaş’ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz. 18 aydır kuyu tipi cezaevlerinde hak ihlaline uğrayan, zor koşullarda tutuklu bulunan yol arkadaşlarımızın tahliyesini konuşmak isteriz. Çünkü bir ülkeni demokratikleşmesi bunlardan geçer. Ve sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır.

Yani biz bu tartışmada Demirtaş'ın evine, eşine, ailesine kavuşmasıyla ilgiliyiz. Mesele Öcalan'a adada ev yapıldı mı, eve gidecek mi, bunlar bizim gündemimiz değil. Daha önce de söyledim, ilgilenmemiz gereken mesele demokratikleşme adımları.

..."(Yeni Arayış)