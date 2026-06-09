Nurgül karnındaki bebeğiyle kimsesizler mezarlığına defnedildi! Kocası katletti, ailesi reddetti

Aydın’ın Söke ilçesinde eşi tarafından tabancayla öldürülen ve 1,5 aylık hamile olan 25 yaşındaki Nurgül Aslan’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınmadı. Elde edilen bilgilere göre, Nurgül Aslan park halindeki bir otomobil içerisinde eşi Erkan Aslan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

KOCASI KATLETTİ, AİLESİ REDDETTİ

Aydın Denge Haber'de yer alan bilgilere göre, Olayın ardından yapılan incelemelerde genç kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından adli süreç sürerken, 25 yaşındaki Nurgül Aslan’ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınmadığı ortaya çıktı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından genç kadının cenazesi, Kuşadası ilçesinde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.

KUŞADASI'NDA YAKALANDI

Nurgül Aslan ile birlikte Ercan Zengin'i de silahla öldürdüğü tespit edilen Erkan Aslan'ın yakalanması için polis ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Operasyon kapsamında yapılan takip sonucu şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği boş bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erkan Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aslan hakkında tutuklama kararı verildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yalnızca cinayet zanlısı değil, kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen kişiler hakkında da işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda M.M., B.A., Y.A., E.A. ve Y.G. isimli şahısların Erkan Aslan'ın kaçışına destek verdiği belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.