Nüfus müdürlükleri LGS sebebiyle yarın açık olacak

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Sınava girecek adayların TC kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde nüfus müdürlüklerine başvuru esnasında sınava giriş belgelerini ibraz ederek müracaat etmeleri gerekiyor. (AA)

LGS NEDİR?

LGS, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi'nin kısaltmasıdır. Bu merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, proje okullarına ve Anadolu liselerine yerleşebilmeleri için önem taşıyor.