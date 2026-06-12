Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Nüfus müdürlükleri LGS sebebiyle yarın açık olacak

Nüfus müdürlükleri LGS sebebiyle yarın açık olacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınav için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Nüfus müdürlükleri LGS sebebiyle yarın açık olacak
Son Güncelleme:

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Eğitimde yeni dönem: LGS sınıflarına kamera, veliye zorunlu eğitimEğitimde yeni dönem: LGS sınıflarına kamera, veliye zorunlu eğitim

Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Sınava girecek adayların TC kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde nüfus müdürlüklerine başvuru esnasında sınava giriş belgelerini ibraz ederek müracaat etmeleri gerekiyor. (AA)

Nüfus müdürlükleri LGS sebebiyle yarın açık olacak - Resim : 2

LGS NEDİR?

LGS, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi'nin kısaltmasıdır. Bu merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, proje okullarına ve Anadolu liselerine yerleşebilmeleri için önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
LGS İçişleri Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro